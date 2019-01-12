أمريكا تسجل أطول فترة إغلاق جزئي للحكومة في تاريخها

وجاء الإغلاق بسبب عدم حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موافقة بشأن طلبه لتمويل بقيمة 5.7 مليار دولار، لبناء جدار على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وحذر ترامب من احتمال استمرار هذه الأزمة لمدة أطول، محملا الديمقراطيين مسؤولية ذلك، بحسب قناة "سي إم بي سي" الأمريكية.
وقال ترامب على تويتر "سيستمر الإغلاق لفترة طويلة إذا لم يعد الديمقراطيون من عطلاتهم لممارسة أعمالهم".
We have a massive Humanitarian Crisis at our Southern Border. We will be out for a long time unless the Democrats come back from their “vacations” and get back to work. I am in the White House ready to sign!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٢ يناير ٢٠١٩
وتابعت، "هذا ليس جدارا بين المكسيك والولايات المتحدة. هذا جدار بين إخفاقاته "ترامب" في إدارته، هذا تحويل كبير".
وبعثت بيلوسي برسالة إلى الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس، في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، تشكر فيها ديمقراطيي مجلس النواب على تمرير مشاريع قوانين لإعادة فتح الإدارات والوكالات المغلقة.
وكانت أطول فترة توقف للحكومة الأمريكية عن العمل في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، في العام المالي 1995-1996 لمدة 21 يوما.
Democrats could solve the Shutdown in 15 minutes! Call your Dem Senator or Congresswoman/man. Tell them to get it done! Humanitarian Crisis.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٢ يناير ٢٠١٩
وطالب ترامب متابعيه على تويتر البالغ عددهم 57.2 مليون شخص بالتواصل مع المشرعين الديمقراطيين ومطالبتهم "بإنهاء هذا الأمر".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)