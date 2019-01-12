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00:17 13 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    أمريكا تسجل أطول فترة إغلاق جزئي للحكومة في تاريخها

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    العالم
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    دخل الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، اليوم السبت، يومه الثاني والعشرين وهي أطول فترة لإغلاق وكالات اتحادية في التاريخ الأمريكي دون أن يلوح في الأفق موعد لإعادة فتحها.

    وجاء الإغلاق بسبب عدم حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موافقة بشأن طلبه لتمويل بقيمة 5.7 مليار دولار، لبناء جدار على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك.

    وحذر ترامب من احتمال استمرار هذه الأزمة لمدة أطول، محملا الديمقراطيين مسؤولية ذلك، بحسب قناة "سي إم بي سي" الأمريكية.

    وقال ترامب على تويتر "سيستمر الإغلاق لفترة طويلة إذا لم يعد الديمقراطيون من عطلاتهم لممارسة أعمالهم".

    وفي هذا الصدد قالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، التي أشارت إلى معارضة أخلاقية للجدار وتعهدت بمعارضة أي تمويل، أن الرئيس يسعى إلى صرف الانتباه عن التحقيقات الخاصة التي أجراها روبرت مولر ، ومشاكل البيت الأبيض الأخرى.
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة إلى منطقة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في ولاية تكساس من قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند
    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    وتابعت، "هذا ليس جدارا بين المكسيك والولايات المتحدة. هذا جدار بين إخفاقاته "ترامب" في إدارته، هذا تحويل كبير".

    وبعثت بيلوسي برسالة إلى الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس، في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، تشكر فيها ديمقراطيي مجلس النواب على تمرير مشاريع قوانين لإعادة فتح الإدارات والوكالات المغلقة. 

    وقالت بيلوسي، إنه "ليس هناك أي عذر للرئيس ترامب لإبقاء الحكومة مغلقة بسبب مطالبه بجدار غير مجدي ومهدر للأموال". مضيفة أنه "يعرض صحة وسلامة الشعب الأمريكي للخطر ويسرق رواتب من 800 ألف عامل بريء بسبب الإغلاق".

    وكانت أطول فترة توقف للحكومة الأمريكية عن العمل في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، في العام المالي 1995-1996 لمدة 21 يوما.

    وطالب ترامب متابعيه على تويتر البالغ عددهم 57.2 مليون شخص بالتواصل مع المشرعين الديمقراطيين ومطالبتهم "بإنهاء هذا الأمر".

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