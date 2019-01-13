تشبه مصير عرفات...خطة إسرائيلية جديدة بشأن محمود عباس

وذكر وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، جلعاد أردان، أنه قد جرى نقاش في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، حول كيفية التصرف مع الرئيس عباس، موضحا أن مصيره سيكون مشابها لمصير سلفه، الرئيس الراحل، ياسر عرفات. وذلك بحسب وكالة "سما".

© AP Photo / Nasser Nasser المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة يصادق على نزع الشرعية عن الرئيس محمود عباس