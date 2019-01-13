ردا على الضربات الإسرائيلية على سوريا... ليبرمان: كثرة الكلام لا تفيد

قال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إن كثرة الكلام لا تفيد وليست فعالة، على الإطلاق.

وأجرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، صباح اليوم، الأحد، حوارا قصيرا مع أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل، وجاء فيه معارضته لكثرة الحديث عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا.

שר הביטחון לשעבר @AvigdorLiberman בביקורת על התבטאות הרמטכ"ל היוצא גדי איזנקוט על תקיפות ישראל בסוריה: "כשאנחנו מדברים יותר מדי זה לא עוזר, זה לא יעיל, זה מיותר לחלוטין"#הבוקרהזה @golan_aryeh @ReshetBet pic.twitter.com/5SeBheYqkg — כאן חדשות (@kann_news) ١٣ يناير ٢٠١٩

وذكر ليبرمان الذي قدم استقالته في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا لا يفيد معها كثرة الكلام والحديث عنها، وبأنه أمر غير فعال وغير مجد، وليس ضروريا على الإطلاق.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد ذكر، غير مرة، أن الجيش الإسرائيلي استهدف خلال الساعات الأخيرة مستودعات للأسلحة الإيرانية قرب مطار دمشق الدولي.

يذكر أن القوات العسكرية الجوية الإسرائيلية هاجمت، لأكثر من مرة، مطار دمشق الدولي، بدعوى وجود مستودعات للأسلحة الإيرانية، أو بزعم هبوط طائرات إيرانية تحمل أسلحة لحزب الله الإيراني.