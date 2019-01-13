توقيف ناشط إيطالي سابق في بوليفيا تطارده بلاده منذ 40 عاما

اعتقلت بوليفيا الناشط اليساري المتطرف الإيطالي السابق، شيزاري باتيستي، المحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في بلاده، بتهمة قتل عدد من الأشخاص، في نهاية السبعينيات من القرن الماضي.

ورغم تواريه عن الأنظار، منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، يؤكد باتيستي (63 عاما) براءته من هذه الجرائم، ويعيش في البرازيل، منذ 2004، بعدما أمضى 15 عاما في فرنسا. وذلك بحسب وكالة "RT".

زعيم منظمة متطرفة



© Sputnik . Sergey Guneev رئيس بوليفيا: لن نتخلى عن حق الوصول إلى المحيط الهادئ

وطالبت إيطاليا، آنذاك، بتسليمه، وبعد سجنه وإجراءات قضائية طويلة لتسليمه، قرر الرئيس اليساري الأسبق، إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2011)، في 2010 ، الامتناع عن تسليمه لإيطاليا، الأمر الذي أسفر عن تصعيد حدة التوتر في العلاقات بين البلدين. وبعد ذلك حصل باتيستي على تصريح إقامة في هذه الدولة.

يميني متطرف

وكتب سفير إيطاليا في البرازيل، أنطونيو برنارديني، في تغريدة على "تويتر" الأحد "باتيستي موقوف! الديموقراطية أقوى من الإرهاب".

أما النائب إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي، فقد كتب في تغريدة أن "البرازيل لم تعد أرض لصوص، ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي، ستصلكم هدية صغيرة".