المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يزور دمشق

وقال سوسان للصحفيين إن دمشق رحبت بتعيين بيدرسن منذ البداية.
وتابع سوسان " سنستمع إليه ونعلن استعدادنا للتعاون معه ونأمل أن يحقق ما لم يستطع أسلافه فعله".
وأشار إلى أن أنه من "المفيد" بالنسبة لبيدرسن أن يستخدم تجربة أسلافه في هذا المنصب وأن يحترم سيادة سوريا ، وأن يكون محايدا في عمله.
وبيدرسون هو دبلوماسي نرويجي مخضرم يبلغ من العمر 63 عاما، عمل في مناصب أممية وحكومية، كان آخرها سفير النرويج لدى الصين.
وكان المبعوث الأممي السابق لسوريا ستيفان دي ميستورا قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أنه سيترك منصبه في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وشملت مهمة دي ميستورا التوسط لمدة 4 سنوات بين الأطراف المنخرطة في الحرب السورية المستمرة منذ 7 سنوات.
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