المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يزور دمشق

أعلن مساعد وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، اليوم الأحد، أن المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، سيزور سوريا. وأن السلطات السورية ستعلن له عن استعدادها للتعاون.

وقال سوسان للصحفيين إن دمشق رحبت بتعيين بيدرسن منذ البداية.

Richard Drew المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا جير بيدرسون يبدأ اليوم تولي مهام منصبه

وأضاف " أعربنا في البداية عن استعدادنا للتعاون معه من أجل العمل الناجح. ستكون هذه أول زيارة يقوم بها إلى دمشق للتعرف، على الرغم من أننا على دراية بالسيد بيدرسن".

وتابع سوسان " سنستمع إليه ونعلن استعدادنا للتعاون معه ونأمل أن يحقق ما لم يستطع أسلافه فعله".

وأشار إلى أن أنه من "المفيد" بالنسبة لبيدرسن أن يستخدم تجربة أسلافه في هذا المنصب وأن يحترم سيادة سوريا ، وأن يكون محايدا في عمله.

وبيدرسون هو دبلوماسي نرويجي مخضرم يبلغ من العمر 63 عاما، عمل في مناصب أممية وحكومية، كان آخرها سفير النرويج لدى الصين.

وكان المبعوث الأممي السابق لسوريا ستيفان دي ميستورا قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أنه سيترك منصبه في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وشملت مهمة دي ميستورا التوسط لمدة 4 سنوات بين الأطراف المنخرطة في الحرب السورية المستمرة منذ 7 سنوات.