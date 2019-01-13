نائب الرئيس الإيراني: يجب إيقاف أمريكا عند حدها

ولفت جهانغيري في إجتماع له بمسؤولي مدينة كاشان (وسط إيران)، اليوم الأحد، إلى أنه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الإيراني، بفعل الإجراءات الأمريكية، فإن بلاده بحاجة إلى المزيد من الانسجام والتلاحم والوحدة بين الشعب والمسؤولين والتحلي بالحكمة لاجتياز هذه المرحلة، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.
وتابع بالقول أن الولايات المتحدة تورطت في مواجهتها لإيران، وبدأت بشن حرب اقتصادية ضدها قبل ثمانية أشهر، ووجهت تهديدات لبعض الدول من مغبة دعم إيران، إلا أنها أدركت في النهاية لم تحقق شيئا من ذلك.
وصرح النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، بأن المخطط الرئيسي لأمريكا، في هذه الظروف الراهنة، هو السعي وراء زرع اليأس بين الشعب الإيراني، إلا أن النظام الإيراني يشق طريقه نحو تحقيق أهدافه وتطلعاته وتوفير الرفاهية ونيل الاستقلال والأمن في مختلف المجالات، رغم المشاكل التي يواجهها، مشيرا بذلك إلى وفاء الشعب الإيراني لنظامه.
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