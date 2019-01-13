نائب الرئيس الإيراني: يجب إيقاف أمريكا عند حدها

قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، إنه "علينا أن نفكر لاعتماد نهجا يمكن من خلاله تأديب أمريكا وإيقافها عند حدها، من خلال تبني مشاريع اقتصادية في مختلف المجالات بما فيها الكهرباء والماء والصناعة".

ولفت جهانغيري في إجتماع له بمسؤولي مدينة كاشان (وسط إيران)، اليوم الأحد، إلى أنه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الإيراني، بفعل الإجراءات الأمريكية، فإن بلاده بحاجة إلى المزيد من الانسجام والتلاحم والوحدة بين الشعب والمسؤولين والتحلي بالحكمة لاجتياز هذه المرحلة، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.



© Photo / CC0 Creative Commons صحيفة تكشف: أمريكا كانت تنوي ضرب إيران في هذا الموعد

وأضاف جهانغيري أن أمريكا قامت بشن حرب اقتصادية على إيران دون إلمامها بقدرات إيران وكفاءات كوادرها المتخصصة، كما أنها تمارس ضغوطا لعرقلة صادرات إيران من النفط، لكن ستبقى عاجزة عن تحقيق ذلك.وتابع بالقول أن الولايات المتحدة تورطت في مواجهتها لإيران، وبدأت بشن حرب اقتصادية ضدها قبل ثمانية أشهر، ووجهت تهديدات لبعض الدول من مغبة دعم إيران، إلا أنها أدركت في النهاية لم تحقق شيئا من ذلك.

وصرح النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، بأن المخطط الرئيسي لأمريكا، في هذه الظروف الراهنة، هو السعي وراء زرع اليأس بين الشعب الإيراني، إلا أن النظام الإيراني يشق طريقه نحو تحقيق أهدافه وتطلعاته وتوفير الرفاهية ونيل الاستقلال والأمن في مختلف المجالات، رغم المشاكل التي يواجهها، مشيرا بذلك إلى وفاء الشعب الإيراني لنظامه.