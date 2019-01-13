شائعات عن إصابة "نصر الله"... وصحفي يؤكد ومسؤول إيراني يوضح

نفى المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، الادعاءات الإسرائيلية حول إصابة الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، بنوبة قلبية.

وقال عبد اللهيان في تغريدة على صفحته على "تويتر"، إن ما يروجه الإعلام الإسرائيلي هو مجرد مزاعم، واصفا هذه الأنباء بـ"كذبة العام الجديد الكبرى". وذلك وفقا لوكالة "RT".

المزاعم #الصهيونیة بمرض #السيد_ حسن _نصرالله الأمين العام #لحزب الله #لبنان وإصابته بسكتة قلبية ، هي كذبة العام الجديد الكبرى. اليوم الذي سيُصلّي نصر الله و قادة #المقاومة _الفلسطينية في #المسجد _الأقصى وقد تطهّر من دنس الصهاينة ، سيأتي لا محالة. pic.twitter.com/j16xlrBgcw — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) ١٣ يناير ٢٠١٩

وأضاف حسين أمير عبد اللهيان، "إن اليوم الذي سيُصلّي فيه نصر الله وقادة المقاومة الفلسطينية في المسجد الأقصى، بعد تطهيرها من دنس الصهاينة، سيأتي لا محالة".

معلومات جديدة حول وضع حسن نصرالله الصحي.



— حزب الله يرفض نصيحة بنقل نصرالله الى سوريا لتلقي العلاج في العاصمة دمشق على يد اطباء روس وإيران ترسل ٣ اطباء الى بيروت احدهم يقيم في اوروبا لمتابعة وضعه الصحي ورسائل قادة الحزب تشير الى انعدام الثقة بينهم وبين نظام الاسد. #جيري_ماهر — Jerry Maher (@jerrymahers) ١٢ يناير ٢٠١٩

ويأتي التعليق الإيراني ردا على نشر جيري ماهر، الصحفي اللبناني، تغريدة له على "تويتر"، قال فيها، إن "حزب الله يرفض نقل نصر الله إلى سوريا لتلقي العلاج في دمشق، على يد أطباء روس، وإيران ترسل 3 أطباء إلى بيروت، أحدهم يقيم في أوروبا، لمتابعة وضعه الصحي".

وهو ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث نشر شمعون آران، الكاتب والمحلل السياسي بهيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العربية)، تغريده له، صباح اليوم، الأحد، بهذا المضمون، وأرفق بها تغريده جيري ماهر السابقة.