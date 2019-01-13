مساعد الرئيس الإيراني يتحدث عن إنجاز نووي

وفي تصريح أدلى به لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قال صالحي إن الإجراءات المبدئية لتصميم الوقود النووي المخصب، بنسبة 20 بالمائة قد انطلقت وأصبحنا على أعتاب ذلك، وهو منتج يختلف عن الوقود السابق المخصب بنسبة 20 بالمائة، ونحن قادرون على توفير الوقود لأي مفاعل يتم إنشاؤه مثل مفاعل طهران". وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.



© Photo / CC0 Creative Commons صحيفة تكشف: أمريكا كانت تنوي ضرب إيران في هذا الموعد