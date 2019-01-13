مساعد الرئيس الإيراني يتحدث عن إنجاز نووي

وفي تصريح أدلى به لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قال صالحي إن الإجراءات المبدئية لتصميم الوقود النووي المخصب، بنسبة 20 بالمائة قد انطلقت وأصبحنا على أعتاب ذلك، وهو منتج يختلف عن الوقود السابق المخصب بنسبة 20 بالمائة، ونحن قادرون على توفير الوقود لأي مفاعل يتم إنشاؤه مثل مفاعل طهران". وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وتابع مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن مفاعل طهران النووي كان يعمل بالوقود القديم لغاية الآن، إلا أن الوقود الحديث يزيد إنتاجية المفاعل، معتبرا أن توفير الوقود وإنشاء غرفة السيطرة والتحكم من الأمور الأساسية للمفاعل النووي، مضيفا أن "تصميم المفاعل أصبح لخبراء بلادنا الآن عملا ممكنا جدا".
وأوضح علي أكبر صالحي، قائلا: "إنه من منجزاتنا النووية الكبرى هو أنه فضلا عن الأجهزة التي نصنعها فقد تمكنا من التحكم بمعرفة الصناعة النووية، واستطعنا أن نقوم بتوثيقها بحيث حوّلنا الصيغ العلمية إلى هيئة برمجية، وبعد عملية التدقيق سنستخدمها لغرض التصميم".
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