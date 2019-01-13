الكونغرس يتسائل عن تحقيق بشأن تجسس ترامب

كشف السيناتور الجمهوري لينزي جراهام، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اعتزامه سؤال مكتب التحقيقات الاتحادي عن تقرير صحفي تحدث عن فتح تحقيق حول مزاعم عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحساب روسيا.

وقال جراهام في برنامج "فوكس نيوز صنداي" اليوم الأحد: "سوف أسأل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي: هل تم فتح تحقيق يتعلق بمكافحة التجسس بشأن الرئيس باعتباره عميلا محتملا للروس؟ أعتبر ذلك أمرا مذهلا".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يصف مقال "نيويورك تايمز" حول علاقته بروسيا بالمهين

وأضاف "إذا حدث هذا بالفعل، فإن الكونغرس بحاجة إلى معرفة ذلك. كيف يمكن لمكتب التحقيقات الاتحادي القيام بذلك؟".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت يوم الجمعة أن مكتب التحقيقات الاتحادي فتح تحقيقا لمكافحة التجسس في 2017 بعد إقالة ترامب لجيمس كومي من منصبه كمدير لمكتب التحقيقات، وذلك انطلاقا من مخاوف بأن تصرفات الرئيس ربما شكلت تهديدا للأمن القومي.

وكان كومي يقود في ذلك الوقت تحقيقا حول تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وذكرت الصحيفة أن التحقيق الخاص بمكافحة التجسس بدأ بسبب تنامي المخاوف بشأن سلوك ترامب، بما في ذلك التعليقات التي أدلى بها والتي تشير إلى أنه أقال كومي بسبب التحقيق الخاص بروسيا والذي يقوده حاليا المحقق الخاص روبرت مولر.

ورفض ترامب تقرير الصحيفة أمس السبت وقال موجها حديثه لشبكة "فوكس نيوز" إنها "أكثر مقالة مهينة كتبت على الإطلاق".