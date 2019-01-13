محلل سياسي: تركيا ليست مولعة بالتدخل العسكري في سوريا

أشار الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى حامد أوغلو، إلى أن تركيا ليس لديها مشكلة مع أكراد سوريا وتركيا والعراق، ولكن مشكلتها مع الميليشيات الكردية، وإن كان تصريح بومبيو مبنيا على استعداد أمريكا تحييد هذه العناصر من الشمال السوري، فهذا الأمر يلبى طموحات أنقرة.

وأكد أوغلو لراديو "سبوتنيك"، أن تركيا ليست مولعة بالتدخل العسكري في سوريا إذا نجحت الدبلوماسية في إبعاد هذه العناصر، التي تهدد الأمن القومي التركي حسب قوله.

© AFP 2018 / JOEL SAGET روسيا تعلق على اتفاق بيع تركيا طائرات مسيرة لأوكرانيا

وأضاف "ولكن إذا لم تنجح ومع هذه الاستعدادات التركية فإن تركيا لا تأبه للتحذيرات الأمريكية، إن اعتبرت تصريحات بومبيو في هذا الشأن تهديدا لأنقرة".

بدوره قال الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي في سوريا طلال محمد "إن الأكراد في شمال سوريا هم مواطنون سوريون، وإن الحجج التركية بأنهم يهددون أمنها القومي، يرمي بالمسؤولية على أمريكا لطمأنة حليفها التركي، بأن هؤلاء الأكراد لهم كل الحقوق في إيجاد حل سياسي وتغيير ديمقراطي، وهم ليسوا إرهابيين كما تدعي أنقرة".

ودعا محمد تركيا لأن تشكر قوات حماية الشعب الكردية، التي قامت بمحاربة داعش جنبا إلى جنب مع التحالف الدولي، كما قامت بحماية الحدود التركية من تدفق داعش والفصائل الإرهابية إلى الأراضي التركية.