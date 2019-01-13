محلل سياسي: تركيا ليست مولعة بالتدخل العسكري في سوريا

وأكد أوغلو لراديو "سبوتنيك"، أن تركيا ليست مولعة بالتدخل العسكري في سوريا إذا نجحت الدبلوماسية في إبعاد هذه العناصر، التي تهدد الأمن القومي التركي حسب قوله.
بدوره قال الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي في سوريا طلال محمد "إن الأكراد في شمال سوريا هم مواطنون سوريون، وإن الحجج التركية بأنهم يهددون أمنها القومي، يرمي بالمسؤولية على أمريكا لطمأنة حليفها التركي، بأن هؤلاء الأكراد لهم كل الحقوق في إيجاد حل سياسي وتغيير ديمقراطي، وهم ليسوا إرهابيين كما تدعي أنقرة".
ودعا محمد تركيا لأن تشكر قوات حماية الشعب الكردية، التي قامت بمحاربة داعش جنبا إلى جنب مع التحالف الدولي، كما قامت بحماية الحدود التركية من تدفق داعش والفصائل الإرهابية إلى الأراضي التركية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)