تحطم طائرة من طراز بوينغ 707 قرب العاصمة الإيرانية طهران

تحطمت طائرة شحن، من طراز بوينغ 707، صباح اليوم الاثنين، 14 يناير/كانون الثاني، قرب العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن "طائرة شحن تجاري من طراز "بوينغ 707" تحطمت في مطار طهران".

© AFP 2018 / Atta Kenare تحطم طائرة حربية إيرانية ومقتل قائدها

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن "طائرة الشحن القادمة من قرغيزستان تحطمت، بعدما فشل قائد الطائرة في الهبوط على مدرج المطار، ليضرب جدار المطار، ويسقط في بلدة سكنية بالقرب من المطار"، مشيرة إلى أن الطائرة لم تكن تابعة للخطوط الجوية المحلية.

وأعلن المتحدث باسم الطوارئ، أن الرحلة كان على متنها أفراد طاقم مكون من 10 أفراد، مؤكدا أن وحدات الطوارئ أرسلت طائرة هيلكوبتر وأكثر من 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادثة.

بدورها، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية، عن جعفر زادة، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، قوله إن "الطائرة كانت تابعة لشرطة طيران فرغيزستان، وكان على متنها 10 أفراد".

كما أكد مسؤولون إيرانيون عدم وقوع أضرار جسيمة جراء سقوط طائرة الشحن، لكنهم لم يكشفوا عن مصير أفراد الطاقم الـ10.