الجيش الأفغاني يعلن مقتل 17 "داعشيا" في ننغرهار

أعلنت السلطات الأمنية الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل 17 إرهابيا بتنظيم "داعش" بضربات جوية وعمليات ضد معاقل المتشددين في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كابول — سبوتنيك. وأفاد الفيلق سيلاب التابع للجيش الأفغاني بأن: "قوات من الأمن الأفغاني والتحالف الدولي شنت البارحة عملية مشتركة بمنطقة بيخي في مديرية أتشين أسفرت عن مصرع 12 مقاتلا داعشيا، مضيفا أن كميات من المعدات دمرت في الهجوم".

في سياق متصل، أوضح الفيلق سيلاب المكلف بحماية القسم الشرقي بأفغانستان أن "وحدة 02 بوكالة المخابرات وبإسناد جوي من طائرات التحالف نفذت عملية في مديرية خوغياني أدت لمقتل 5 مقاتلين دواعش وإصابة 2 آخرين".

وكان الجيش الأفغاني أعلن، أمس الأحد، مصرع 10 دواعش و18 مسلحاً من طالبان وأسر نحو 40 داعشياً أجنبيا بمن في ذلك ونساء وأطفال في مداهمة سجن لطالبان يتم احتجاز العشرات من عناصر داعش برفقة أسرهم بولاية بادغيس شمال غرب البلاد.

ورغم انحسار الوجود المعلن للتنظيم المتطرف في شمال أفغانستان، إلا أنه يمارس أنشطته في معاقله النائية بشرق البلاد بولايات ننغرهار وكونار على الحدود مع باكستان.