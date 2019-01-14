انتهاء عملية الإغاثة للطائرة الإيرانية المنكوبة بعد العثور على جثث ركابها

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بانتهاء عملية الإغاثة للطائرة المنكوبة التابعة للجيش الإيراني، وذلك بعد العثور على جثث ركابها الخمسة عشر.

وعرضت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اللقطات الأولى للطائرة الإيرانية المنكوبة، التي اصطدمت بحي سكني في مدينة كرج غربي طهران، بالقرب من مطار "الفتح".

وأفادت مصادر للوكالة بأن طائرة الشحن من طراز "بوينغ 707" كانت قادمة من بيشكك في العاصمة قرغيزستان، وفي طريقها الى مطار "بيام" في مدينة كرج، إلا أنها هبطت عن طريق الخطأ في مطار "فتح" في المدينة.

وحسب مسؤولين، فالخطأ الثاني لقائد الطائرة، هو أنه لم يتمكن من السيطرة على الطائرة، حين الهبوط في مطار "فتح"، لتخرج الطائرة من نهاية المدرج وتصطدم بجدار المطار، ومن ثم تدخل حيا سكنيا مجاورا بعد اندلاع النيران فيها.

وكان الجيش الإيراني أصدر بيانا، قال فيه إن "الطائرة كانت تنقل حمولة لحوم من مدينة بشكيك عاصمة قرغيزستان وسقطت أثناء هبوطها اضطراريا في مدينة كرج".