اتفاق بين دول الخليج وإثيوبيا بشأن الطاقة الكهربائية

أبرمت دول الخليج العربي مذكرة تفاهم مع وزارة المياه والري والكهرباء الإثيوبية من شأنها إعداد دراسة جدوى الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية إن هيئة الربط الكهربائي الخليجي وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة المياه والري والكهرباء الإثيوبية، ومنظمة الربط العالمي للطاقة، لإعداد دراسة جدوى الربط الكهربائي بين دول المجلس وإثيوبيا، والاتفاق على صيغ للتعاون بينهما خلال السنوات المقبلة.

© AP Photo / Elias Asmare بعد اعتراف إثيوبيا بـ"تعطل الخطة"... تطورات جديدة بشأن سد النهضة

وصرح سلشي بيكيلي، وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبية، بأنه يعتبر ربط الطاقة بين البلدان والمناطق والقارات من أهم الطرق لتوحيد الشعوب من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار الاقتصادي.

ويأتي الربط الكهربائي مع إثيوبيا كجزء من الاستراتيجية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، للمساهمة في خلق سوق كهرباء وتعزيز تبادل الطاقة الكهربائية، وكذلك الاستخدام الأمثل لمصادر الطبيعة مثل الرابط الكهربائي الخليجي.

وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم عن الأمل الذي تضعه دول مجلس التعاون الخليجي على الاتفاق مع أثيوبيا، التي تمتلك طاقة مائية هائلة يمكن الاستفادة بها في توليد الكهرباء على أن يتم تصديرها من أثيوبيا لدول المجلس مستقبلا.

في سياق متصل، وقعت شركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية اتفاقية مع الشركة المقاولة الصينية باور، لبناء الهيكل الهيدروليكي الصلب في سد النهضة.

ووقع الاتفاقية من الجانب الإثيوبي المديرالتنفيذي لشركة الكهرباء المهندس إبراهام بلاي، بينما وقع من الجانب الصيني مدير شركة باور في إثيوبيا، تيان جون، وبناء على الاتفاقية سيتم دفع 125.6 مليون دولار للشركة المقاولة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.