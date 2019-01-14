إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط باشتراك 7 دول منها مصر وإسرائيل

وقالت وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، إن دولا بشرق المتوسط اجتمعت اليوم واتفقت على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" على أن يكون مقره العاصمة المصرية القاهرة، حسبما نقلت رويترز.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأي من دول شرق المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور، الانضمام لعضوية المنتدى لاحقا.
يذكر أن الأردن ومصر وقعا في القاهرة، أمس الأحد، اتفاقيات لتزويد المملكة بنحو نصف احتياجات النظام الكهربائي من الغاز الطبيعي لعام 2019.
وقالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، التي تزور القاهرة حاليا، حسب بيان لوزارة الطاقة الأردنية، إن "الاتفاقية التي تتضمن تعديلات على اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين، تنص على كميات الغاز التي تصدرها مصر إلى الأردن خلال عام 2019، والتي تعادل نصف احتياجات النظام الكهربائي في المملكة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)