مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يوافق على زيارة روسيا

دعا مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، يوم الاثنين، خلال مؤتمر هاتفي مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، جيم برايدينستاين، لزيارة روسيا أو قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية خلال الأشهر القادمة.

موسكو — سبوتنيك. وقالت "روسكوسموس" في بيان نشر على موقعها الرسمي: "دعا دميتري روغوزين، مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لزيارة روسيا أو قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية خلال الأشهر القادمة لمناقشة القضايا المتراكمة بين المؤسستين عن قرب".

© Sputnik . Anton Denisov "روسكوسموس" توضح كلمات روغوزين عن هبوط الأمريكيين على القمر

وأضاف البيان، أن "جيم برايدينستاين، أكد استعداده لتلبية الدعوة والقيام بزيارة عمل لروسيا".

فضلا عن ذلك بحث روغوزين مع مدير وكالة "ناسا" خلال المؤتمر الهاتفي سبل تعزيز التعاون في مجال استكشاف الفضاء.

وفي وقت سابق، قال مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، جيم برايدينشتاين، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، إنه ألغى دعوة "روغوزين" إلى الولايات المتحدة، بناء على رغبة بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، المعارضين لهذه الزيارة. في حين صرحت "روسكوسموس" بأنها لم تتلق إخطارا رسميا من وكالة "ناسا" بإلغاء الزيارة.