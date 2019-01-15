"ناسا" تؤكد موافقة رئيسها على زيارة روسيا

أكد نائب رئيس العلاقات الخارجية بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بوب جاكوبس، اليوم الثلاثاء، استعداد مدير الوكالة، جيم برايدينستاين، لزيارة روسيا أو قاعدة بايكونور الفضائية الروسية خلال الأشهر القادمة.

واشنطن — سبوتنيك. وقال جاكوبس لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بشأن زيارة برايدينستاين لروسيا: "نعم، هذا صحيح".

© Sputnik . Anton Denisov "روسكوسموس" توضح كلمات روغوزين عن هبوط الأمريكيين على القمر

وأضاف نائب رئيس العلاقات الخارجية بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا": "جرى اتصال بين الجانبين، لكننا، حاليا، لن ندلي بمعلومات أكثر مما أعلنت عنه وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن التفاصيل في وقت لاحق".

وفي وقت سابق، قالت "روسكوسموس" في بيان نشر على موقعها الرسمي: "دعا مدير وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين، مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لزيارة روسيا أو قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية خلال الأشهر القادمة لمناقشة القضايا المتراكمة بين المؤسستين عن قرب".

وأضاف البيان، أن "جيم برايدينستاين، أكد استعداده لتلبية الدعوة والقيام بزيارة عمل لروسيا".

فضلا عن ذلك، بحث روغوزين مع مدير وكالة "ناسا" خلال الاتصال، سبل تعزيز التعاون في مجال استكشاف الفضاء.