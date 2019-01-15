"ناسا" تؤكد موافقة رئيسها على زيارة روسيا

واشنطن — سبوتنيك. وقال جاكوبس لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بشأن زيارة برايدينستاين لروسيا: "نعم، هذا صحيح".
وفي وقت سابق، قالت "روسكوسموس" في بيان نشر على موقعها الرسمي: "دعا مدير وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين، مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لزيارة روسيا أو قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية خلال الأشهر القادمة لمناقشة القضايا المتراكمة بين المؤسستين عن قرب".
وأضاف البيان، أن "جيم برايدينستاين، أكد استعداده لتلبية الدعوة والقيام بزيارة عمل لروسيا".
فضلا عن ذلك، بحث روغوزين مع مدير وكالة "ناسا" خلال الاتصال، سبل تعزيز التعاون في مجال استكشاف الفضاء.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)