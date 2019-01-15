إسرائيل تطلق مناورات عسكرية على حدود غزة

بدأ الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مناورات بالقرب من الحدود الشمالية مع قطاع غزة، تحاكي عدة سيناريوهات في موجهة أي اعتداء.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، "يجري بعد ظهر اليوم تمرين عسكري في محيط مدينة سديروت".

وأضاف أدرعي أنه "ستلاحظ خلال التمرين حركة نشطة لوسائط نقل كما سيتم سد بعض محاور الطرق في المنطقة على فترات".

يذكر أن الحدود على قطاع غزة تشهد مواجهات عنيفة أسبوعيا بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، وذلك مع بدء "مسيرات العودة" منذ مطلع أبريل / نيسان الماضي، التي تطالب برفع الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاما، حيث قتل نحو 300 فلسطيني وأصيب نحو 23 ألف برصاص الجيش الإسرائيلي اثناء تصديه للمسيرات التي امتدت على طول الشريط الحدودي الشرقي الفاصل بين القطاع واسرائيل.