قبل انعقاد المنتدى السنوي... انهيار جليدي مرتفع يهدد دافوس

وبحسب ما نشرته وكالة "شينخوا" الصينية، فقد رفع المعهد تحذيره من خطر الانهيار في مناطق سياحية شتوية مهمة مثل دافوس وكلوسترز وغرينديلوالد وإنغلبرغ وأندرمات إلى أعلى مستوى "المستوى 5".
ونقلت الوكالة الصينية عن الخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية "سويس انفو"، أن اثنين من العمال تعرضا لانهيار طبيعي أثناء وضع مواد متفجرة لتنفيذ انهيار جليدي محكم في منطقة فالي، وتوفي أحدهم ونجح الآخر في إنقاذ روحه.
ونجح اثنين من المتزلجين في تحرير أنفسهما من الثلج في فالي أيضا، وأصيب متزلج آخر في فريبورغ بعدما دفُن في الثلج على عمق 3 أمتار.
ويذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قتل شخصان وأصيب آخر في انهيارات جليدية منفصلة في منتجعات التزلج السويسرية.
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