قبل انعقاد المنتدى السنوي... انهيار جليدي مرتفع يهدد دافوس

أعلن المعهد الاتحادي السويسري للغابات والثلوج والمناظر الطبيعية، أن هناك خطر انهيار جليدي مرتفع، يهدد منطقة واسعة تضم منتجع دافوس للتزلج، الذي سيستضيف الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي الأسبوع المقبل.

وبحسب ما نشرته وكالة "شينخوا" الصينية، فقد رفع المعهد تحذيره من خطر الانهيار في مناطق سياحية شتوية مهمة مثل دافوس وكلوسترز وغرينديلوالد وإنغلبرغ وأندرمات إلى أعلى مستوى "المستوى 5".

© Fotolia / Lukasz Janyst تحطم طائرة ثانية في جبال الألب بسويسرا يوم السبت

وتم تصنيف المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1800 متر كمناطق ذات خطورة عالية لوقوع انهيارات جليدية طبيعة واسعة النطاق، بسبب عدم استقرار الثلوج.

ونقلت الوكالة الصينية عن الخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية "سويس انفو"، أن اثنين من العمال تعرضا لانهيار طبيعي أثناء وضع مواد متفجرة لتنفيذ انهيار جليدي محكم في منطقة فالي، وتوفي أحدهم ونجح الآخر في إنقاذ روحه.

ونجح اثنين من المتزلجين في تحرير أنفسهما من الثلج في فالي أيضا، وأصيب متزلج آخر في فريبورغ بعدما دفُن في الثلج على عمق 3 أمتار.

ويذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قتل شخصان وأصيب آخر في انهيارات جليدية منفصلة في منتجعات التزلج السويسرية.