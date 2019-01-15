وكالة: مقتل 14 على الأقل في هجوم على مجمع فندق بالعاصمة الكينية

قال عامل في مشرحة أمس الثلاثاء إن المشرحة استقبلت جثث 14 شخصا قتلوا في هجوم على مجمع فاخر يضم فندقا ومكاتب في العاصمة‭ ‬الكينية نيروبي.

وقال العامل في مشرحة تشيرومو "14 كلهم من هناك (مسرح الهجوم).. عثرنا على بطاقات هوية في كل الجثث ما عدا واحدة"، بحسب رويترز.

© AFP 2018 / Carl De Souza انفجار وإطلاق نار داخل فندق في نيروبي

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، وقع انفجار قوي وإطلاق نار في فندق بحي راق في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

وذكرت الوكالة إن مسلحين وقوات الأمن تبادلوا إطلاق النار. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحادث سرقة أو هجوم.

ونقلت عن شهود عيان القول "كان هناك قنبلة، وهناك الكثير من إطلاق النار".