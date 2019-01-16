سلطات لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بخرق الهدنة ثلاث مرات خلال الـ24 ساعة الماضية

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، اليوم الأربعاء، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

لوهانسك- سبوتنيك. وقال ممثل جمهورية لوهانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار لوكالة "سبوتنيك": "في 15 كانون الثاني/ يناير 2019، تم تسجيل ثلاث عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف الممثل أن أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية، تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، كالينوفكا، دونيتسك وجيليبوك، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت خلال قصفها لأراضي الجمهورية مدافع هاون عيار 82 ملم ومدافع عيار ثقيل، فضلا عن أسلحة خفيفة.

وكانت مجموعة الاتصال حول تسوية الوضع في دونباس قد اتفقت، في وقت سابق، على هدنة جديدة في المنطقة تبدأ في 29 كانون الأول/ديسمبر.