واشنطن تتوقع استمرار العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني حتى 2021

رأت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني ستستمر، على الأقل، حتى نهاية عام 2020.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في التقرير الشهري لتوقعات الإدارة: "ترى إدارة معلومات الطاقة أن العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية ستبقى سارية حتى نهاية فترة التوقعات (2019- 2020). بالإضافة إلى ذلك، تعكس التوقعات الحالية عدم تجديد الاستثناءات من العقوبات النفطية لثمان دول بسبب مواصلة شراء النفط الإيراني بعد أيار/مايو 2019".

© REUTERS / LEONHARD FOEGER وزير الطاقة الإماراتي: "أوبك" ليست عدوة الولايات المتحدة

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات وتطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.