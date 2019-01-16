احتجاز صحفية إيرانية في أمريكا دون توجيه اتهام رسمي

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمريكية احتجزت صحفية إيرانية، مرضية هاشمي، في العاصمة الأمريكية "واشنطن".

قالت قناة "برس تي في" الإخبارية الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الصحفية، مرضية هاشمي، تم إلقاء القبض عليها من قبل السلطات الأمريكية، من دون توجيه اتهام رسمي إليها حتى الآن.

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية إنه لا تزال أسباب احتجازها غامضة حتى الآن.

⚡️ #BREAKING ⚡️



We have been informed of journalist and Press TV news anchor Ms. Marzieh Hashemi's arrest and imprisonment in Washington. Reasons for her arrest remains unclear, although no formal charges have been pressed against her.#FreeMarziehHashemi #Pray4MarziehHashemi pic.twitter.com/aNfA0stz19 — Press TV (@PressTV) January 16, 2019

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وأوضحت أنه تم احتجاز هاشمي، في مطار سانت لويس الدولي بولاية ميسوري الأمريكية، فيما تم نقلها إلى مركز الاحتجاز في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي".

أفادت قناة "PressTV" الإخبارية الإيرانية باحتجاز صحفيتها مرضية هاشمي في العاصمة الأمريكية واشنطن. https://t.co/xWk4QGwEFr — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) January 16, 2019

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وكانت الصحفية الإيرانية، التي ولدت في أمريكا، قد وصلت إلى الولايات المتحدة، من أجل زيارة شقيقها المريض وعدد من أفراد أسرتها.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن أقارب هاشمي أنهم لم يتمكنوا من التواصل معها، رغم معرفتهم أنه تم معاملتها بصورة قاسية، حيث تم إجبارها على رفع حجابها ضد إرادتها وحرمت من تناول أي طعام "حلال" أو "نباتي".

كما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أنه تم نقل الصحفية الإيرانية من مقر "إف بي آي" إلى أحد المراكز الأمنية الأخرى غير المعروفة.