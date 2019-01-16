إثيوبيا تعلن رسميا افتتاح "سد جديد" بسعة تخزينية ضخمة خلال أيام

أعلنت وزارة المياه والري والكهرباء في إثيوبيا، افتتاح سد جديد، تبلغ سعته التخزينية 62.5 مليون متر مكعب، خلال أيام.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، سيجري افتتاح مشروع سد "غيدابو" للري الأسبوع المقبل، حيث تم بناؤه بتكلفة تزيد على 1.1 مليار بر إثيوبي.

وقالت الوزارة إن السد الذي تبلغ سعته التخزينية 62.5 مليون متر مكعب، يقع بين ولايتي جنوب البلاد وأوروميا، وسوف يغطي 13 ألفا و425 هكتارا من الأراضي بشكل كاف.

© AP Photo / Elias Asmare في يوم المياه العربي... تعرف على إنتاج سد النهضة من الكهرباء والإيجابيات بالنسبة للسودان

وسيستفيد أكثر من 10 آلاف مزارع وأكثر من 192 ألف شاب عاطل عن العمل من نظام الري. ومن المتوقع أيضا أن يجذب الاستثمار الزراعي إلى المنطقة، وفقا للوكالة.

وفقا للوزارة، تم تمديد تاريخ الانتهاء من المشروع بسبب تغييرات التصميم، وقد شُيد السد، الذي يبلغ ارتفاعه 25.8 متر وطوله 335 مترا، من قبل شركة أعمال البناء.

وكان وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بيكلي، قال إن "أعمال بناء سد النهضة وصلت إلى 80%، بينما وصل أداء الأعمال الكهروميكانيكية إلى 25%.

وأوضح الوزير أنه "تم شراء تسعة توربينات ومولد الطاقة، حيث إن بعض هذه التوربينات وصلت إلى موقع بناء السد، والبعض الآخر توجد في الميناء"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشار الوزير إلى أن "الأسباب الأساسية لتأخر البناء كان أولها العقد الذي أجرته الحكومة مع شركة ميتيك المقاولة التي لا تمتلك الخبرة والمعرفة حول بناء السد"، على حد قوله.

وأضاف: "ثانيا: اكتشاف واد عميق خلال البناء، أخر البناء ثلاث سنوات، وثالثا: خطة إنهاء بناء مثل هذا المشروع خلال أربعة سنوات لم تكن خطة حقيقية وموفقة".

وكشف الوزير أن إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير سيبدأ في ديسمبر/كانون الأول 2020.

© AP Photo / Elias Asmare بعد اعتراف إثيوبيا بـ"تعطل الخطة"... تطورات جديدة بشأن سد النهضة

وأبلغ الوزير سلشي بيكيلي البرلمان "الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين".

وأوضح الوزير أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2023.

وأطلقت إثيوبيا مشروع "سد النهضة" في 2011، ويتم تشييده بإقليم "بني شنقول ـ جمز"، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء في السد.

وسيكون السد الذي يولد 6.45 ميغاوات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.

وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.