المفوضية الأوروبية تعلن تخصيص أكبر حزمة من المساعدات الإنسانية للعام الجاري

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيصه لأكبر حزمة من المساعدات الإنسانية، لميزانية العام الجاري، تبلغ قيمتها 1.6 مليار يورو، وذلك لدعم اللاجئين السوريين واليمنيين وغيرهم.

أمستردام — سبوتنيك. وجاء في بيان صحافي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، "مع تزايد عدد الأشخاص الذين يواجهون الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، اعتمد الاتحاد الأوروبي أعلى ميزانية إنسانية سنوية على الإطلاق حيث بلغت قيمتها 1.6 مليار يورو، لعام 2019".

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وقال مفوض إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية كريستوس ستيلانيدس: "مع هذه الميزانية الجديدة يبقى الاتحاد الأوروبي مانحا إنسانيا رائدا في معالجة الأزمات القائمة مثل دمشق وصنعاء، إن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي لحل جميع المشاكل، ولكن علينا بذل قصارى جهدنا لمساعدة الفئات الضعيفة والمحتاجة. فهو واجب إنساني، هذه الميزانية أكبر بعشر مرات من ميزانية عام 2015، وهي تركز على الأطفال للمساهمة في حصولهم على التعليم".

وتابع البيان موضحا: "ستركز حزمة المساعدات على دعم اللاجئين السوريين في الدول المضيفة، وعلى اليمن الذي تمر بأسواء أزمة. وسيقدم الدعم للأشخاص المتأثرين سلبا في مناطق النزاع كجنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والكونغو التي تعاني من تفشي وباء الإيبولا".

وتابع البيان: "ستواصل بروكسل تقديم المساعدة لأفغانستان، وإلى الروهينغيا في بنغلاديش وميانمار، كما تستهدف المساعدات المتضررين من النزاع في أوكرانيا. وفي ضوء تزايد مخاطر تغير المناخ، سيساعد التمويل البلدان الضعيفة المعرضة للكوارث الطبيعية مثل الجفاف والأعاصير".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدات الإنسانية وفق مبادئ مستقلة، وتستهدف الأشخاص المحتاجين للدعم والرعاية بسبب استمرار الحروب والنزاعات والأزمات الغذائية في بعض البلدان في شتى أنحاء العالم. ويتم إعطاء المساعدات إلى المنظمات الإنسانية غير الحكومية وإلى وكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وتراقب بروكسل عن كثب ألية انفاق التمويل للمشروعات والبرامج والمساعدات للمحتاجين في تلك الدول.