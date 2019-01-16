ألمانيا مستمرة في حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية

أعلنت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأربعاء، أن بلادها ما زالت غير موافقة على تصدير الأسلحة إلى السعودية.

وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح الألماني في عام 2018 بعد الجزائر، حيث أصدرت الحكومة الألمانية حتى الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الماضي موافقات على تصدير أسلحة للسعودية بمبلغ يصل إلى 416 مليون يورو.

© REUTERS / YVES HERMAN ألمانيا تقدم 4.5 مليون يورو من المساعدات لليمن

وأعلنت الحكومة الألمانية توقفها بالكامل عن توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان نشرته صحيفة دير شبيغل، إلى أن قرار مجلس الوزراء يفرض حظرا على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض كما يوقف سريان التراخيص التي تم منحها سابقا.

"لن يتم تسليم أية أسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها بالفعل (…) تصدير الأسلحة إلى المملكة لا يجري في الوقت الراهن".