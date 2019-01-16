صحيفة: سبب خطير وراء منع سفراء وموظفي الخارجية الإسرائيلية من السفر

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ظهر اليوم، الأربعاء، أن إسرائيل بدأت العام الجاري، 2019، بعجز مالي في ميزانيتها وصل إلى 350 مليون شيكل، الأمر الذي أدى لوقف الرحلات الجوية لكافة مسؤولي الوزارة وسفراء وقناصل إسرائيل في أنحاء العالم.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن قنصل إسرائيل في نيويورك يقوم بالزيارات للمدن في الصباح، والعودة في ساعات المساء، لتوفير ثمن المبيت في الفنادق. فضلا عن فرض قيود كبيرة على الرحلات الخارجية، باستثناء الضروري منها.
وأضافت الصحيفة إنه في الوقت الذي يقترب عيد "الاستقلال" الإسرائيلي، رقم 71، والمفترض في مايو/آيار القادم، فإن الخارجية الإسرائيلية لم توفر الميزانية للاحتفال بهذا العيد، حتى الآن، نتيجة للعجز في الميزانية.
وأكدت الصحيفة العبرية أن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية يجري محادثات مكثفة مع وزارة المالية ووزارة الخارجية، بهدف توفير احتياجات وزارة الخارجية.
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