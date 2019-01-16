صحيفة: سبب خطير وراء منع سفراء وموظفي الخارجية الإسرائيلية من السفر

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ظهر اليوم، الأربعاء، أن إسرائيل بدأت العام الجاري، 2019، بعجز مالي في ميزانيتها وصل إلى 350 مليون شيكل، الأمر الذي أدى لوقف الرحلات الجوية لكافة مسؤولي الوزارة وسفراء وقناصل إسرائيل في أنحاء العالم.

© AP Photo / Gali Tibbon قناة عبرية تكشف عن المرشح لحقيبة الخارجية الإسرائيلية

وأفادت الصحيفة العبرية أن كافة السفراء الإسرائيليين قد منعوا من القيام برحلات جوية، ويقومون بأعمالهم بواسطة الهاتف أو البريد الإلكتروني. وضربت مثالا بذلك، أن سفير إسرائيل في إيطاليا، لا يستطيع الخروج من روما إلى مؤتمر في نابولي، أو لتقديم محاضرة في ميلانو، أو إجراء مقابلة تلفزيونية في تورين، مؤكدة أن السبب وراء ذلك يعزى إلى قلة الميزانية المسموحة للسفراء والقناصل الإسرائيليين حول العالم.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن قنصل إسرائيل في نيويورك يقوم بالزيارات للمدن في الصباح، والعودة في ساعات المساء، لتوفير ثمن المبيت في الفنادق. فضلا عن فرض قيود كبيرة على الرحلات الخارجية، باستثناء الضروري منها.

وأضافت الصحيفة إنه في الوقت الذي يقترب عيد "الاستقلال" الإسرائيلي، رقم 71، والمفترض في مايو/آيار القادم، فإن الخارجية الإسرائيلية لم توفر الميزانية للاحتفال بهذا العيد، حتى الآن، نتيجة للعجز في الميزانية.

وأكدت الصحيفة العبرية أن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية يجري محادثات مكثفة مع وزارة المالية ووزارة الخارجية، بهدف توفير احتياجات وزارة الخارجية.