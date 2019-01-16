وصفاه بـ"هتلر العصر الحديث"... رئيسا الأرجنتين والبرازيل ينتقدان "ديكتاتور" فنزويلا

دان رئيسا الأرجنتين والبرازيل بشدة "ديكتاتورية"، نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، بعد أول اجتماع مباشر بينهما، اليوم الأربعاء.

صرح رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، للصحفيين في برازيليا، وإلى جانبه رئيس البرازيل، غاير بولسونارو، بالقول: "نجدد إدانتنا لديكتاتورية مادورو. ولن نقبل هذه الإساءة للديمقراطية"؛ وفقا لـ"فرانس برس".

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS فنزويلا... رئيس الكونغرس يؤكد استعداده لتولي الرئاسة بالقوة