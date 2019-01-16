وصفاه بـ"هتلر العصر الحديث"... رئيسا الأرجنتين والبرازيل ينتقدان "ديكتاتور" فنزويلا

صرح رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، للصحفيين في برازيليا، وإلى جانبه رئيس البرازيل، غاير بولسونارو، بالقول: "نجدد إدانتنا لديكتاتورية مادورو. ولن نقبل هذه الإساءة للديمقراطية"؛ وفقا لـ"فرانس برس".
ووصف رئيس البرازيل، غاير بولسونارو، الذي تولى منصبه، في الأول من يناير/ كانون الثاني، مادورو بأنه "هتلر العصر الحديث"، معلنًا أن البرازيل والأرجنتين على جبهة "الدفاع عن الحرية" في أمريكا اللاتينية. والبرازيل والأرجنتين جزء من مجموعة دول في الأمريكيتين ترفض حكم مادورو، وتعترف بالبرلمان المهمش الذي تهيمن عليه المعارضة على أنه "المؤسسة الشرعية الوحيدة" في الدولة الجنوب أمريكية.
وقال ماكرين وبولسونارو إنهما ناقشا قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، من بينها تكتل السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور). وقالا إنهما يرغبان في "تسريع" المفاوضات التي تجريها السوق، خاصة مع الاتحاد الأوروبي.
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