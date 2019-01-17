مسؤول روسي: مصير معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى قد تقرر

يرى عضو مجلس الشيوخ الروسي أليكسي بوشكوف، أن إعلان الولايات المتحدة موعد تعليق التزاماتها بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، يعني أن مصير المعاهدة قد تقرر.

موسكو — سبوتنيك. وكتب بوشكوف على تويتر: "إعلان الولايات المتحدة تاريخ موعد انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى يوم 2 شباط/فبراير القادم، — يعني أن مصير المعاهدة قد تقرر"، مشيرا إلى ان "الولايات المتحدة لن تتراجع عن قرارها، والأسوأ وضوح الوهم".

США объявили дату выхода из ДРСМД — 2.02. Это означает — судьба договора решена. США от своего не отступятся. Хуже ясности только иллюзии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 16, 2019

هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى حتى تمتثل روسيا للاتفاقية، وذلك خلال 60 يوما.

يذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ("معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف")، تمّ التوقيع عليها بين كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في العام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.