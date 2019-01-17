إيران تقلص إنتاج النفط في ديسمبر بفعل العقوبات

أفاد تقرير منظمة "أوبك" لشهر كانون الثاني/يناير، أن إيران قامت في شهر كانون الأول/ديسمبر، بتقليص إنتاجها من النفط بمقدار 561 ألف برميل يوميا ليصل الإنتاج إلى 2.769 مليون برميل يوميا.