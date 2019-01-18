الصین تعتزم استثمار 3 ملیارات دولار في قطاع النفط والغاز الإیراني

وأفادت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، مساء أمس الخميس، بأن الشركة الصینیة المذكورة هي "ساینوبك"، التي تعد من الشركات الصینیة العملاقة، حیث تعتزم الاستثمار في مجال تطویر أحد حقول النفط الإیرانیة، ما یشیر إلى إقبال مختلف الدول على الاستفادة من الإعفاء المؤقت من الحظر الأمريكي ضد إیران.
وقد اقترحت شركة "ساینوبك" الصينية على إیران بأن تقوم إزاء النفط الذي تشتریه من طهران بتنفیذ مشروع تطویر حقل "یاد آوران"، بقیمة 3 ملیارات دولار.
ویبلغ حجم الإنتاج الحالي للحقل نحو 90 ألف برمیل یومیا، وسیرتفع الحجم بعد عملیة التطویر إلى 180 ألف برمیل.
وتفید مصادر مطلعة بأن الشركة الصينية قد أطلعت الولايات المتحدة الأمريكية على عزمها تنفیذ مشروع تطویر حقل "یاد آوران" النفطي.
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