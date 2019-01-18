الصین تعتزم استثمار 3 ملیارات دولار في قطاع النفط والغاز الإیراني

وأفادت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، مساء أمس الخميس، بأن الشركة الصینیة المذكورة هي "ساینوبك"، التي تعد من الشركات الصینیة العملاقة، حیث تعتزم الاستثمار في مجال تطویر أحد حقول النفط الإیرانیة، ما یشیر إلى إقبال مختلف الدول على الاستفادة من الإعفاء المؤقت من الحظر الأمريكي ضد إیران.

© Fotolia / Curioso Photography ممثل إيران: على الرغم من العراقيل الأمريكية إيران التزمت بالاتفاق النووي