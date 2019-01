مقاتلات سلاح الجو الأمريكي تتنكر بزي "سوخوي57"... لماذا

وأفادت مصادر إعلامية أمريكية بأنه سيتم تلوين إحدى مقاتلات "إف-16سي" الأمريكية بنفس ألوان مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57".

وستستخدم هذه الطائرة لتمثيل دور المقاتلة الروسية في معارك تدريبية تخوضها مقاتلات سلاح الجو الأمريكي.

ويجب أن تكون هذه الطائرة جاهزة لمباشرة مهمتها بحلول الصيف المقبل.

وشرح الخبير العسكري الروسي أندريه كوشكين لماذا يُقْدِم الأمريكيون على هذه الخطوة.

وقال الخبير في حديثه لـ"سبوتنيك" إن الطيارين العسكريين الأمريكيين يتوجسون خيفة من المقاتلات الروسية الجديدة. ومن أجل إبعاد الخوف يحاول قادتهم تعويدهم على مظهر المقاتلات الروسية "المخيفة".

جدير ذكره أن أول سرب من الطائرات المقلدة للطائرات الروسية المعادية ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1969 في قاعدة ميرامار. وفي عام 1972 انتقل سرب الطائرات "المعتدية" إلى قاعدة نيلّيس.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation

مقاتلة "سو-57"