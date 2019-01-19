الكشف عن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية والقادرين على المشاركة في الانتخابات

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو خلال اجتماع حول أمن الانتخابات المحلية أن السوريين الذين حصلوا على الجنسية فقط يستطيعون التصويت في الانتخابات المحلية المقررة بالبلاد نهاية مارس/ آذار المقبل.

وقال صويلو: "حصل على الجنسية التركية 79820 سوري".

وأضاف صويلو "السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية هم فقط من يحق لهم التصويت في الانتخابات وليس كل الموجودين في تركيا"، كما نقل موقع "الأناضول".

وتابع الوزير التركي "إذا استثنينا غير البالغين من بين هؤلاء، فإن عدد السوريين الذين يستطيعون التصويت في الانتخابات القادمة هو 53099 شخص".

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وأشار صويلو إلى أن "عدد السوريين في تركيا بلغ 3 ملايين و632 ألف و622 يحملون صفة الحماية الدولية، وأن مسألة تصويتهم بالانتخابات باتت موضع نقاش متكرر، مع كل استحقاق".

وأكد وزير الداخلية أنه:

ليس كل سوري ترونه في الشارع يملك حق التصويت.. هذا أمر غير ممكن.

ونوه صويلو إلى أن: "بعض السوريين المقيمين في تركيا هم ممن حصلوا على الجنسية قبل الأزمة التي اندلعت في بلادهم عام 2011".