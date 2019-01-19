السترات الصفراء في شوارع باريس للمرة العاشرة

تجمع متظاهرو "السترات الصفراء"، اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، للمرة العاشرة، ضمن سلسة احتجاجاتهم ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

بدأ المتظاهرون التجمع، في منطقة الشانزليزيه، بالقرب من مجلس النواب، وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه من المتوقع أن تزداد أعدادهم خلال النهار.

​

وكانت الاحتجاجات قد انطلقت، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بسبب زيادة الضرائب على الوقود، والتي تم إلغاؤها فيما بعد، ومنذ ذلك الحين تحولت إلى مظاهرة أوسع ضد الحكومة.

وتسببت الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول في وقوع بعض أسوأ أعمال العنف التي شهدتها باريس في عقود، إذ أحرق مثيرون للشغب إطارات السيارات وألحقوا أضرارا بمتاجر وشركات.

وأطلق ماكرون سلسلة من الحوارات والنقاشات الوطنية لمحاولة تهدئة الاستياء لدى الرأي العام وترسيخ موقفه في الحكم.