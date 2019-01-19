طهران تؤكد دعمها لكاراكاس في مواجهة التدخل الأمريكي

أعرب الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم السبت، عن دعم بلاده لحكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ضد ما وصفه بالتدخل الأميركي في شؤون فنزويلا الداخلية، مع إعلان واشنطن عدم اعترافها بشرعية تولي مادورو رئاسة البلاد لولاية جديدة.

وقال قاسمي، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم الحكومة الشرعية والشعب الفنزويلي في مواجهة التدخلات الأمريكية غير القانونية".

وتابع قاسمي "نعتقد أن المحادثات بين التيارات الفنزويلية السياسية في الإطار القانوني في هذا البلد تعد السبيل الوحيد لحل المشاكل الداخلية في فنزويلا، وأي تدخلات أجنبية في أمور فنزويلا الداخلية سوف تؤدي إلى تعقيد الأمور ولن تكون بناءة".

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا أن واشنطن لا تعترف بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنها حكومة غير شرعية.

وقال الوزير الأمريكي إن الولايات المتحدة ستعمل مع بلدان تتبنى ذات المواقف داخل أمريكا اللاتينية لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا.

من جهته قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن "الولايات المتحدة لا تعترف بتملك الدكتاتور الفنزويلي نيكولاس مادورو، للسلطة بالقوة. فكان انتخابه في مايو/ أيار 2018، غير حر، وغير أمين وغير موثوق به في جميع أنحاء العالم".

وأدى نيكولاس مادورو اليمين الدستورية، في بداية الشهر الجاري، ليتولى بعدها رسميا منصب رئيس فنزويلا للفترة 2019 — 2025.