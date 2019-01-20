خاتمي: مؤتمر "وارسو" فشل قبل انعقاده

أكد إمام جمعة طهران المؤقت، آية الله أحمد خاتمي، بأن مؤتمر "وارسو" المناوئ لإيران، قد فشل قبل انعقاده.

وفي تصريح أدلى به، مساء أمس السبت، قال آية الله خاتمي، إن وزير الخارجية الأمريكي تجول في المنطقة كـ"المتسول" يستجدي بين دول المنطقة، بحثا عن حلفاء لإسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أن إيران لن تسقط رغم أنوفهم. وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.



© Sputnik . Alexey Vitvitsky صحيفة: الأوروبيون يعزفون عن المشاركة في قمة "وارسو" ضد إيران

وأشار خاتمي إلى المؤتمر المناوئ لإيران، المزمع عقده في العاصمة البولندية، وارسو، فبرایر/شباط المقبل، قائلا: إن مؤتمر بولندا قد انهار وفشل قبل أن يعقد، فالأعداء كانوا بصدد إقناع الدول الأوروبية للمشاركة فيه، إلا أنهم لقوا الرد السلبي، كما أن بعض الدول العربية التي لها خلافات في وجهات النظر معنا، قد امتنعت أيضا، وحتى لو عقد المؤتمر سيرددون فيه التصريحات البالية نفسها والمكررة السابقة.وأضاف إمام جمعة طهران المؤقت، آية الله أحمد خاتمي، أن الأعداء وحسب أوهامهم لا يريدون أن يرى الشعب الإيراني الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، ولكن ستكون لنا هذا العام أروع المسيرات بهذه المناسبة.

يشار إلى أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قد دعا إلى إقامة مؤتمر دولي في العاصمة البولندية، وارسو، ضد إيران، وذلك خلال جولته بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة أثناء زيارته للقاهرة، الأسبوع الماضي.