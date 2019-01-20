خاتمي: مؤتمر "وارسو" فشل قبل انعقاده

وفي تصريح أدلى به، مساء أمس السبت، قال آية الله خاتمي، إن وزير الخارجية الأمريكي تجول في المنطقة كـ"المتسول" يستجدي بين دول المنطقة، بحثا عن حلفاء لإسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أن إيران لن تسقط رغم أنوفهم. وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأضاف إمام جمعة طهران المؤقت، آية الله أحمد خاتمي، أن الأعداء وحسب أوهامهم لا يريدون أن يرى الشعب الإيراني الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، ولكن ستكون لنا هذا العام أروع المسيرات بهذه المناسبة.
يشار إلى أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قد دعا إلى إقامة مؤتمر دولي في العاصمة البولندية، وارسو، ضد إيران، وذلك خلال جولته بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة أثناء زيارته للقاهرة، الأسبوع الماضي.
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