بعد تحذير "حماس"... إسرائيل توافق على خطوة قطرية جديدة

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم، الأحد، أن إسرائيل ألغت اعتراضها على دخول الدفعة الثالثة من الأموال القطرية المخصصة للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت الإذاعة في تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، قبل قليل، أن تل أبيب وافقت على دخول الدفعة الثالثة من الأموال القطرية، والتي كان مقررا السماح بها منذ مطلع الشهر الجاري، أي كانت مجمدة منذ حوالي عشرين يوما كاملة، وبأنه من المقرر أن تدخل اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

הפסקת האש עם חמאס: ישראל הסירה את התנגדותה למשלוח הדולרים הקטאריים של ינואר, שהוקפא לפני שבועיים. הבלדר הקטארי עם מזוודות הדולרים אמור לנחות הערב או מחר בנתב"ג, ומשם ימשיך לעזה@JackyHugi — גלצ (@GLZRadio) January 20, 2019

وأفادت الإذاعة في خبرها المقتضب بأن المندوب القطري في قطاع غزة سيصل اليوم إلى مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب، ومنها إلى قطاع غزة غدا الاثنين.

وكانت حركة حماس قد وجهت رسالة تهديد وتحذير إلى إسرائيل، نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة.

وأفادت القناة العبرية العاشرة، صباح اليوم الأحد، بأن حركة حماس أرسلت رسائل تهديد إلى إسرائيل، عبر وسطاء إقليميين وغربيين، بأنها ستصعد الأوضاع الميدانية، في حال استمرار إسرائيل بالتنصل من التزامات وقف إطلاق النار الأخيرة معها.

وذكرت القناة الـ13 العبرية "العاشرة العبرية سابقا"، أن حماس بعثت رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مفادها أنها ستصعد ميدانيا إذا لم تلتزم بتطبيق التزامات وقف إطلاق النار، ومنها السماح بدخول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة قريبا.

يشار إلى أن إسرائيل سبق وأن رفضت السماح بنقل الدفعة الثالثة من المساعدات المادية القطرية، والتي تقدر ب15 مليون دولار، في وقت سبق للدوحة أن أرسلت 30 مليون دولار على دفعتين، الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني، والثانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بواقع 15 مليون في كل دفعة.