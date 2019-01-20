تسجيل
12:38 20 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    بعد تحذير "حماس"... إسرائيل توافق على خطوة قطرية جديدة

    © REUTERS / POOL
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    في أعقاب تحذير حركة حماس صباح اليوم، وافقت إسرائيل على خطوة قطرية جديدة.

    وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم، الأحد، أن إسرائيل ألغت اعتراضها على دخول الدفعة الثالثة من الأموال القطرية المخصصة للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة.

    وأوضحت الإذاعة في تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، قبل قليل، أن تل أبيب وافقت على دخول الدفعة الثالثة من الأموال القطرية، والتي كان مقررا السماح بها منذ مطلع الشهر الجاري، أي كانت مجمدة منذ حوالي عشرين يوما كاملة، وبأنه من المقرر أن تدخل اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

    وأفادت الإذاعة في خبرها المقتضب بأن المندوب القطري في قطاع غزة سيصل اليوم إلى مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب، ومنها إلى قطاع غزة غدا الاثنين.

    وكانت حركة حماس قد وجهت رسالة تهديد وتحذير إلى إسرائيل، نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة.
    وأفادت القناة العبرية العاشرة، صباح اليوم الأحد، بأن حركة حماس أرسلت رسائل تهديد إلى إسرائيل، عبر وسطاء إقليميين وغربيين، بأنها ستصعد الأوضاع الميدانية، في حال استمرار إسرائيل بالتنصل من التزامات وقف إطلاق النار الأخيرة معها.

    وذكرت القناة الـ13 العبرية "العاشرة العبرية سابقا"، أن حماس بعثت رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مفادها أنها ستصعد ميدانيا إذا لم تلتزم بتطبيق التزامات وقف إطلاق النار، ومنها السماح بدخول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة قريبا.

    يشار إلى أن إسرائيل سبق وأن رفضت السماح بنقل الدفعة الثالثة من المساعدات المادية القطرية، والتي تقدر ب15 مليون دولار، في وقت سبق للدوحة أن أرسلت 30 مليون دولار على دفعتين، الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني، والثانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بواقع 15 مليون في كل دفعة.

    انظر أيضا:

    "حماس" تبعث برسالة تهديد إلى نتنياهو... والسبب قطر
    اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة أسرى مع "حماس" قبل الانتخابات
    "10 درجات لا تكفي"... رقصة مثيرة أشعلت حماس الآلاف (فيديو)
    حماس: الوفد المصري أكد أن معبر رفح سيبقى مفتوحا
    حماس: زيارة إسماعيل هنية إلى موسكو قريبا
    حماس تستقبل وفدا من المخابرات المصرية
    الكلمات الدلالية:
    حماس, إسرائيل, غزة, الحكم في قطر, حماس, قطر, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جسر يمر فوق نهر فيليكايا على خلفية كتدرائية سفياتو-ترويتسكي الموجودة على أراضي كرملين بسكوف
    مدن روسيا...بسكوف العريقة
    مفكر حالك أذكى واحد! وقّف في الدور!
    "أرامكو" السعودية تبدأ بتداول الغاز الطبيعي المسال
    سياسة ترامب في الشرق الأوسط: ما هو حصاد سنتين من العمل؟
    سياسة ترامب في الشرق الأوسط... ما هو حصاد سنتين من العمل؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك