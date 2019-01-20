دبابات "تي-72إم1" تعبر نهر تيستا الجبلي المتجمد (فيديو)

تم نشر دبابات "تي-72إم1" الهندية عند حدود الصين في ولاية سيكيم الجبلية والتي تقع على ارتفاع حوالي 4500 متر.

ونشر فيديو إحدى الدبابات محرر القناة الهندية ABP News.

وتقل حركة الدبابات في الظروف الجبلية ليس فقط بسبب التضاريس الوعرة، حيث توجد على ارتفاع 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، ما يؤدي إلى انخفاض طبيعي في الطاقة (بسبب انخفاض كثافة الهواء).

ويظهر في الفيديو كيف تقوم دبابة "تي-72إم1" بعبور نهر تيستا الجبلي المتجمد. ويبدو من الفيديو أن محرك الدبابة لا يعاني من مشاكل بسبب الهواء المخلخل، وتقع ولاية سيكيم في الشمال الشرقي من الهند وتحدها بوتان والتبت ونيبال أعلى جبل في الهند ارتفاع 8586 متر.

"تي-72إم1"- دبابة محدثة نسخة تصدير من دبابة "تي-72أ" التي تختلف عنها بالدرع الإضافي 16 ملم في أعلى هيكل الدبابة، وصنعت هذه الدبابات في الهند بموجب ترخيص تحت تسمية Ajeya.