سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي

أعلن مصدر عسكري سوري لوكالة "سانا" أن وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه.