نتنياهو: مستمرون في التصدي لإيران في سوريا

جاءت تصريحات نتنياهو، اليوم الأحد 20 يناير / كانون الثاني الجاري، بعد ساعات من غارات على مواقع في سوريا يعتقد أنها نفذت من جانب الطيران الإسرائيلي.

قال رئيس الوزراء نتنياهو قبل قليل:



ننتهج سياسة دائمة عبارة عن ضرب التموضع الإيراني في سوريا وضرب كل من يحاول المساس بنا.



هذه السياسة لا تتغير عندما أتواجد في إسرائيل وهي لا تتغير عندما أقوم بزيارة تاريخية إلى تشاد. هذه هي سياسة دائمة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 20, 2019

وكتب نتنياهو، على "تويتر" قبل مغادرته تشاد: "ننتهج سياسة ثابتة عبارة عن ضرب التموضع الإيراني في سوريا وضرب كل من يحاول المساس بنا"، مضيفا: "هذه السياسة لا تتغير عندما أكون موجود في إسرائيل، وهي لا تتغير عندما أقوم بزيارة تاريخية إلى تشاد، وهذه هي سياسة ثابتة ودائمة".