ارتفاع ضحايا انفجار خط أنابيب المكسيك إلى 79 قتيلا

وأضاف ألكوسير في مؤتمر صحفي أن 66 آخرين لا يزالون في المستشفيات.
وبحسب "رويترز"، أظهرت لقطات بثها تلفزيون المكسيك ألسنة اللهب تتصاعد إلى السماء جراء انفجار خط الأنابيب في بلدية تلاهوليلبان قرب مصفاة تولا إلى الشمال من مدينة مكسيكو سيتي وكان الناس يصيحون ويصرخون طلبا للمساعدة.
وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد بدأ حملة كبيرة للقضاء على ظاهرة تفشي سرقة الوقود التي قالت الحكومة إنها كلفت البلاد أكثر من ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.
وفي وقت سابق يوم الجمعة أظهرت لقطات تلفزيونية منفصلة تدفق الوقود من خط الأنابيب وانطلاق الناس بالأوعية لملئها بالوقود.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)