ارتفاع ضحايا انفجار خط أنابيب المكسيك إلى 79 قتيلا

قال وزير الصحة المكسيكي خورجي ألكوسير اليوم الأحد، إن عدد الضحايا جراء انفجار خط أنابيب لنقل البنزين ارتفع إلى 79 قتيلا.

وأضاف ألكوسير في مؤتمر صحفي أن 66 آخرين لا يزالون في المستشفيات.

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez مقتل 20 شخصا وإصابة 54 أخرين في انفجار خط أنابيب بالمكسيك (فيديو+صور)

وكشف مسؤولون أن الانفجار وقع يوم الجمعة بعدما تدفق ما يصل إلى 800 شخص إلى خط أنابيب (تولا-توشبان) لملء أوعية كانت بحوزتهم بالبنزين المتسرب بفعل لصوص للوقود.

وبحسب "رويترز"، أظهرت لقطات بثها تلفزيون المكسيك ألسنة اللهب تتصاعد إلى السماء جراء انفجار خط الأنابيب في بلدية تلاهوليلبان قرب مصفاة تولا إلى الشمال من مدينة مكسيكو سيتي وكان الناس يصيحون ويصرخون طلبا للمساعدة.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد بدأ حملة كبيرة للقضاء على ظاهرة تفشي سرقة الوقود التي قالت الحكومة إنها كلفت البلاد أكثر من ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.

وفي وقت سابق يوم الجمعة أظهرت لقطات تلفزيونية منفصلة تدفق الوقود من خط الأنابيب وانطلاق الناس بالأوعية لملئها بالوقود.