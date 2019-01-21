استفتاء يقرر مصير المسلمين في الفلبين

يدلي أبناء الأقلية المسلمة في جنوب الفلبين بأصواتهم، اليوم الاثنين، في استفتاء لمنحهم حق الحكم الذاتي والذي يأتي تتويجا لعملية سلام لإنهاء عقود من الصراع الانفصالي.

وذكرت صحيفة " وال ستريت جورنال " الأمريكية أن الاستفتاء سيشمل حوالي 2.8 مليون شخص في إقليم مينداناو لإنشاء منطقة تتمتع بحكم ذاتي.

وبحسب الصحيفة، فإن الاستفتاء يتوقع أن تصوت عليه بأغلبية "بنعم" وهو ما سيمنح صلاحيات تنفيذية وتشريعية ومالية للمنطقة الذاتية.

وقال مراد إبراهيم رئيس الجبهة الإسلامية في الفلبين لقناة "سي إن إن" الفلبينية: "نحن واثقون من أن نعم ستفوز".

وأضاف: "إذا لم يكن هناك تزوير أو ترهيب فستكون هناك موافقة ساحقة".

وستكون هذه النتيجة بمثابة دفعة للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الذي ما زال يتمتع بشعبية كبيرة بين الفلبينيين لكنه يواجه صعوبات حتى الآن في تحقيق أهداف برنامجه السياسي الطموح.