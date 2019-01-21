رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية يتحدث بعد إعلان سيطرة عسكريين على قيادة الحرس الجمهوري

دعا رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خوان غوايدو، أبرز الشخصيات المعارضة للرئيس نيكولاس مادورو، والجيش إلى الوقوف في صف الشعب بعد أنباء عن سيطرة قوة عسكرية على منطقة في العاصمة كاراكاس.

وكتب غوايدو، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لا نريد للجيش أن ينقسم أو يواجهنا، نريد له أن يكون متحدا إلى جانب الشعب والدستور ضد استغلال السلطة"، واصفا الواقعة بأنها "مثال للشعور السائد داخل القوات المسلحة".

وأضاف رئيس الجمعية التأسيسية، أن "الحكومة في فنزويلا بدأت هجوما مضادا ضد العسكريين الذين سيطروا على منطقة في كاراكاس".

وكان مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أظهر لقطات لعسكريين فنزويليين يعلنون السيطرة على منشأة عسكرية في العاصمة كاراكاس ويطالبون الرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي.

وأظهر المقطع مجموعة من العسكريين يعلنون سيطرتهم على قيادة الحرس الوطني في كوتيزا بكاراكاس.

#ATENCIÓN "Aquí está lo que ustedes querían": dicen los Guardias que se alzaron este #21Ene en Caracas pic.twitter.com/OcVkSaVhGy — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 21, 2019

وقال رقيب عرف نفسه بـ "فيغيروا"،[موجها حديث للرئيس مادورو]: "فنزويلا متحدة لإعادة تأسيس المسار الدستوري، لقد أردت ذلك، ونحن أيضا".