تركيا وأمريكا تبحثان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

أنطاكيا — سبوتنيك. قال مصدر في الخارجية التركية اليوم الاثنين إن "وزير الخارجية التركي بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي بومبيو انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والقضايا الثنائية".
وفي وقت لاحق، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا، لكن الانتصار على تنظيم "داعش"، لا يعني نهاية عمل التحالف. ويوم الجمعة، 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، صرح مسؤول عسكري أمريكي لم يذكر اسمه لشبكة "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة تقوم بسحب معدات عسكرية من سوريا، لكن القوات ما زالت باقية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)