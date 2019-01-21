تركيا وأمريكا تبحثان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، والقضايا الثائية بين البلدين.

أنطاكيا — سبوتنيك. قال مصدر في الخارجية التركية اليوم الاثنين إن "وزير الخارجية التركي بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي بومبيو انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والقضايا الثنائية".

© AP Photo / Alex Brandon مسؤول رفيع: أمريكا لن تنسحب من قاعدة التنف السورية في الوقت الحالي

وأعلن ترامب، في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في سوريا. مشيرا إلى أن هذا هو السبب الوحيد الذي كان لبقاء الجيش الأمريكي في البلاد.

وفي وقت لاحق، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا، لكن الانتصار على تنظيم "داعش"، لا يعني نهاية عمل التحالف. ويوم الجمعة، 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، صرح مسؤول عسكري أمريكي لم يذكر اسمه لشبكة "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة تقوم بسحب معدات عسكرية من سوريا، لكن القوات ما زالت باقية.