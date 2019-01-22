موقع استخباراتي ينشر تفاصيل جديدة عن الهجوم الإسرائيلي على سوريا

ذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي العبري "ديبكا"، مساء أمس، الاثنين، أن أربع طائرات إسرائيلية من نوع "إف 16" هاجمت الجزء الجنوبي من دمشق، مساء أول أمس الأحد، بعدما اخترقت الأجواء اللبنانية، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv لأول مرة صواريخ "ستريلا 1" تشارك في صد هجوم إسرائيلي على سوريا