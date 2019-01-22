موقع استخباراتي ينشر تفاصيل جديدة عن الهجوم الإسرائيلي على سوريا

ذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي العبري "ديبكا"، مساء أمس، الاثنين، أن أربع طائرات إسرائيلية من نوع "إف 16" هاجمت الجزء الجنوبي من دمشق، مساء أول أمس الأحد، بعدما اخترقت الأجواء اللبنانية، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وأورد الموقع الاستخباراتي أن 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف 16" وصلت إلى دمشق عبر اختراق الأجواء اللبنانية من البحر المتوسط، وهاجمت أهداف في جنوب دمشق، بالقرب من مطار دمشق الدولي، وبأن منظومة الدفاع الروسية "بانتسير وبوك" قامت بالتصدي للطائرات والصواريخ الإسرائيلية، وأسقطت 7 صواريخ.
وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، وثيق الصلة بجهاز الموساد الإسرائيلي، أن سوريا وروسيا حذرا إسرائيل، غير مرة، وبشكل غير مباشر، بأنه في حال تكرار الهجوم الإسرائيلي على سوريا، فإن سوريا ستطلق صواريخ "إس إيه 7" من محيط مدينة دمشق على إسرائيل مباشرة، وهو ما أطلقته الدفاعات السورية بالفعل، في الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وإن سقط في منطقة مفتوحة.
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