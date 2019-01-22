مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

وقالت البعثة في بيان اليوم الثلاثاء، "قُتل أحد أفراد الخدمة الأمريكية في أفغانستان اليوم نتيجة لإطلاق نار"، وأضافت أن "الحادث ما زال قيد التحقيق".

يتبع…