المبعوث الإسرائيلي في الأمم المتحدة: جبهة عسكرية إيرانية جديدة في الشرق الأوسط

أفادت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة خاصة لبحث الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وشارك فيها السفير داني دانون، الذي أوضح أن إيران تحاول العمل ضد إسرائيل في كثير من الجبهات، وبأن هناك جبهة جديدة استحدثتها إيران في المنطقة.
وزعم السفير داني دانون بأن إيران تخصص 7 مليار دولار لتدمير إسرائيل، عبر أكثر من جبهة، منها في لبنان وقطاع غزة، وترسل شاحنات السلاح من طهران إلى دمشق، وبأنه الآن تتعمق إيران في الضفة الغربية.
وادعى داني دانون، في كلمته، أمام مجلس الأمن، مساء اليوم، أن صمت المجتمع الدولي يدفع إيران إلى الاستمرار والتوغل في منطقة الشرق الأوسط، داعيا المجلس الأممي إلى الاعتراف بـ"حماس" و"حزب الله" اللبناني كـ"منظمتين إرهابيتين"، وفرض عقوبات عليهما.
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