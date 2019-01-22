المبعوث الإسرائيلي في الأمم المتحدة: جبهة عسكرية إيرانية جديدة في الشرق الأوسط

ادعى السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، أن إيران تحاول فتح جبهة عسكرية أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

أفادت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة خاصة لبحث الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وشارك فيها السفير داني دانون، الذي أوضح أن إيران تحاول العمل ضد إسرائيل في كثير من الجبهات، وبأن هناك جبهة جديدة استحدثتها إيران في المنطقة.