النائب الأول للرئيس الإيراني: نقف إلى جانب الحكومة والشعب السوري في إعادة الإعمار

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أن إيران ستقف إلى جانب الحكومة والشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار أيضا.

وهنأ جهانغيري السفير السوري لدى طهران عدنان محمود، اليوم الأربعاء، بمناسبة انتصارات سوريا حكومة وشعبا على الإرهابيين، معربا عن أمله بأن "نشهد المزيد من النجاحات للحكومة والشعب السوري يوما بعد آخر".

وأشار النائب الأول للرئيس الإيراني خلال استقباله السفير السوري إلى أن القطاع الخاص الإيراني كان نشطا في سوريا منذ الماضي، مضيفا "لا شك أن القطاع الخاص الإيراني سيقف إلى جانب الحكومة والشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار أيضا.

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وحول زيارته المرتقبة إلى سوريا، قال نائب الرئيس الإيراني إن هذه الزيارة تتم في ظل العلاقات الثنائية الممتازة بين طهران ودمشق، وبإمكانها أن تعود بنتائج جيدة وبناءة في مسار تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.