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02:26 24 يناير/ كانون الثاني 2019
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    فيديريكا موغيريني

    الاتحاد الأوروبي يدعو إلى البدء الفوري في العملية السياسية في فنزويلا

    © REUTERS / INTS KALNINS
    العالم
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    أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجمعية الوطنية لفنزويلا "كمؤسسة منتخبة ديمقراطيا"، ويقف على استعادة الديمقراطية في البلاد على أساس عملية سياسية سلمية ونظام دستوري.

    وقالت موغيريني في بيان لها: "لقد وجه شعب فنزويلا دعوة هائلة من أجل الديمقراطية والقدرة على تقرير مصيره بحرية. ولا يمكن تجاهل هذه الأصوات. الاتحاد الأوروبي يحث بشدة على الشروع الفوري في عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات حرة وذات مصداقية، وفقا للنظام الدستوري".

    موسكو- سبوتنيك. وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل الجمعية الوطنية كمؤسسة منتخبة ديمقراطيا ويجب استعادة سلطاتها واحترامها".

    وأكدت موغيريني على أن العنف من قبل الأمن في فنزويلا غير مقبول حيث إن للمواطنين الحق في اختيار القادة وتحديد مستقبلهم بحرية.

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    رئيس المجلس الأوروبي يأمل أن تدعم أوروبا "القوى الديمقراطية" في فنزويلا
    يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأربعاء، اعترافه برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي ينتمي إلى معسكر المعارضة، رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

    وفي بيان نشره البيت الأبيض اليوم الأربعاء، قال ترامب، إن بلاده ستستخدم كامل قوتها الاقتصادية والدبلوماسية للضغط من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا، داعيا الدول الغربية إلى الاعتراف ببغوايدو رئيسا بالوكالة للبلاد.

    وأضاف ترامب في البيان "مستمرون في تحميل نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي المسؤولية المباشرة عن أي تهديد محتمل يضر بسلامة الشعب الفنزيويلي".

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