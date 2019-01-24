كوبا تعرب عن دعمها وتضامنها مع مادورو على خلفية محاولة الانقلاب في فنزويلا

وزير الخارجية الكوبي، برونو إدواردو رودريغيس، اليوم الخميس، أن بلاده تؤيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تأييدا كاملا.

مدريد — سبوتنيك. وكتب الوزير الكوبي في تغريدة على موقع "تويتر": "الدعم القوي والتضامن من قبل كوبا للرئيس الدستوري، نيكولاس مادورو على خلفية محاولة الانقلاب. وسوف تنتصر الإرادة السيادية لشعب فنزويلا على التدخل الإمبريالي. وسيحاسب التاريخ أولئك الذين يشجعون على الانقلاب غير القانوني ويعترفون به".

Firme apoyo y solidaridad de #Cuba con el Presidente constitucional @NicolasMaduro ante intento golpista. La voluntad soberana del pueblo de Venezuela prevalecerá frente a la intervención imperialista. La historia juzgará a quienes alientan y reconocen la usurpación golpista. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 23, 2019

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأربعاء، اعترافه برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي ينتمي إلى معسكر المعارضة، رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وفي بيان نشره البيت الأبيض اليوم الأربعاء، قال ترامب، إن بلاده ستستخدم كامل قوتها الاقتصادية والدبلوماسية للضغط من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا، داعيا الدول الغربية إلى الاعتراف ببغوايدو رئيسا بالوكالة للبلاد.

وأضاف ترامب في البيان "مستمرون في تحميل نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي المسؤولية المباشرة عن أي تهديد محتمل يضر بسلامة الشعب الفنزيويلي".